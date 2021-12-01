خمسة مرشحين يتنافسون على تمثيل حزب "الجمهوريون" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 06:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فرانس 24 - تتسابق خمس شخصيات سياسية لتمثيل "حزب الجمهوريون" اليميني الفرنسي في السباق لقصر الإليزيه وهم: ميشال بارنييه وكزافييه برتران وإيريك سيوتي وفيليب جوفان وفاليري بيكريس.

وسيتم الحسم في اسم مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية الفرنسية خلال اقتراع داخلي على دورتين، الأولى في 1و 2 كانون الأول/ ديسمبر والثانية في اليومين التاليين. ويحق لـ140 ألف عضو في الحزب التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية.

ورغم أن كزافييه برتران وفاليري بيكريس يبدوان الأوفر حظا، فإنه يبقى من الصعب توقع هوية الرابح في هذا التنافس الحزبي. وقد يكون ميشال بارنييه الحصان الأسود في هذا السباق مستفيدا من سمعته الدولية التي نالها بإدارته لملف البريكسيت ووفائه لحزب "الجمهوريون".

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