فرنسا: القضاء يوجه تهما لشركة "نيكسا تكنولوجي" بالتواطؤ في "أعمال تعذيب" ببيعها معدات مراقبة لمصر

فرانس 24 - بعد أربعة سنوات من التحقيقات، اتهم القضاء الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" على خلفية بيعها معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، كما كشف الأحد مصدر مطلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية.



وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حوالي أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.



ورفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرانسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.



وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.



برنامج "قمعي"



واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا – الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في آذار/مارس 2014.



ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.



ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.



واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".







فرانس24/ أ ف ب



