ثروة إيلون ماسك تقفز عاليا وتحقق مكاسب هي الأكبر بيوم واحد في تاريخ مليارديرات العالم

وكالات - قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليارا في يوم واحد.



وارتفعت ثروة ماسك بعد الإعلان عن تقديم شركة تأجير السيارات الأمريكية "هيرتز غلوبال هولدنغز" الاثنين، طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة "تسلا" حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.



وقالت الوكالة إن هذه الأرباح بين أكبر المكاسب ليوم واحد في تاريخ مؤشرها للمليارديرات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد المكاسب التي حققها قطب الصين تشونغ شانشان بنحو 32 مليار دولار في العام الماضي في اليوم الذي انطلقت فيه شركته للمياه المعبأة "نونجفو سبرينغ".



وارتفع سهم شركة "تسلا" بنسبة تصل إلى 9.8٪ الاثنين، بعد أنباء طلبية "هيرتز" لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.



ويرتبط نحو ثلثي صافي قيمة ممتلكات ماسك بشكل مباشر بالأسهم والخيارات في شركة السيارات الكهربائية، التي يعد ماسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لها.



من ناحية أخرى، كشفت شركة "هيرتز" الاثنين، اعتزامها توفير سيارات كهربائية للإيجار لعملائها في أسواقها الرئيسية بالولايات المتحدة ومناطق في أوروبا اعتبارا من أوائل نوفمبر 2021.



وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن "تسلا" ستورد هذه السيارات خلال الـ14 شهرا المقبلة في حين ستكون سيارة "تسلا موديل 3" متاحة للتأجير في بعض المناطق خلال الشهر المقبل.



وسيكون بمقدور مستأجري السيارات الكهربائية من "هيرتز" استخدام محطات الشحن عالي السرعة الخاصة بشركة "تسلا" إلى جانب اعتزام "هيرتز" إنشاء شبكة محطات شحن كهربائية خاصة بها.



