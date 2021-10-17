إنه محمد..هو سيدي المصطفى ..

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 20:19قراءة: 1 د, 38 ث
حياة بن يادم


إنه محمد ﷺ،

خاتم النبيين، الأمّي، المزمّل، المدثر، النذير، المبين، الكريم، النور، النعمة، الرحمة، العبد، الرؤوف، الرحيم، الشاهد، المبشر النذير، الداعي، ولد في شهر ربيع الأنور. إنه حدث عظيم، ما زال يهز العالم، حيث كان ميلاده بداية الخروج من الظلام إلى النور، إنه رحمة الله وهديته للعالمين، فكان نصرة للمستضعفين، ولذلك قال الله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

إنه محمد ﷺ،


الفتى القرشي كريم الخلق، الملقب بالأمين، كان عزيز النفس لا يسجد للأصنام، اختارته السيدة خديجة للزواج منه لصفاته الحميدة ولخصاله النبيلة. فكان خير حافظ لها ولمالها. حتى شهدت له يوم نزل عليه الوحي " كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنّك لتصل الرّحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحقّ". وشهد له كذلك ألدّ أعدائه النضر بن الحارث الذي قتل يوم بدر كافرا " قد كان محمّد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم: ساحر! لا والله ما هو بساحر."

إنه محمد ﷺ،


كان نورًا ولازال يضيء البشرية جمعاء إلى قيام الساعة، وكان أساس بعثته الأخلاق الحسنة. حيث دخل مكة على ظهر القصواء، ثم أحنى رأسه تواضعا لله وهو يردد " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً"، بعدما خلصهم من النزاعات والثارات ووحدهم تحت راية التوحيد، وأخرجهم من عبادة الأصنام التي لا تغني ولا تسمن من جوع إلى عبادة الله الواحد الأحد. ومازال نوره يشع إلى الآن حيث وصل نوره إلى مئذنة آيا صوفيا بعد أكثر من 14 قرنا وردّد حفيد بلال " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً".

إنه محمد ﷺ،


جاء بالسلام لكافة الأمم مكملا الرسالات السماوية السابقة وداعيا للتوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة ولم يكن يوما ظالما أو محتكرا للحقائق.

إنه محمد ﷺ،


نبيينا الذي ترجى شفاعته، هو سيدي المصطفى، اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي وارزقنا الصلاة في الروضة الشريفة، اللهم صلّ عليه عدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برّك وبحرك، وسائر خلقك، وعدد ما جلجلت فوق سامقات المآذن الله أكبر.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234403

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 23h 03m |           
Zeitounien
"تقول "لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده أسبوعيا كل يوم اثنين
هل كان هذا منذ صباه وقبل البعث ام بعد البعث، قبل الهجرة واثتاءها ام بعدها، وفي مكة والمدينة واثناء الغزوات والرحلات ام في بعضها
وهل كان يحتفل لوحده ام مع زوجاته ام مع صحابته
وكيف كانت احتفالاته بالاكل ام بالذكر وما نوعه ام بالغناء والمزامير والدفوف
نورنا نور الله قلبك وابعد عنا وعنك الضلالات

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 22h 44m |           
خطء شائع بين الكثير من علماء المسلمين وهو ذكر أمية الرسول بين مناقبه وفضائله وهو ما لا يجوز
صحيح انه النبي الامي كما ذكره الله ولكن كان ذلك لحكمة ولكي لا يشك الناس انه هو من كتب القرآن
ولكنها ليست فضيلة ولا شرف يطلبه غيره او يقتدى بها مثل غيرها من الاوصاف كالنذير، المبين، الكريم، النور، النعمة، الرحمة، العبد (لله وحده)، الرؤوف، الرحيم، الشاهد، المبشر النذير، الداعي...،

Zeitounien  (Tunisia)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 22h 38m |           
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده أسبوعيا كل يوم اثنين. ونحن مقصرون إذ نحتفل به سنويا.



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الاثنين 18 أكتوبر 2021 | 12 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:41 15:12 12:11 06:30 05:03
Babnet
15°
Babnet23°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet15°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1523°-1825°-1728°-1828°-20
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة