اسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لانتاج مصبر الهريسة

تم، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لكل من مؤسسة المصبرات العصرية بالوطن القبلي "كوموكاب" ذات العلامة التجارية ( le Petit Paris) ومؤسسة داود للمصبرات ( Sodaco) .



و تم، خلال الاجتماع المخصص لاسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة ذو الجودة العالية برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، التأكيد على أهمية هذه العلامة التي تندرج في إطار مزيد تثمين منتجات الهريسة بمنحها قيمة مضافة عالية والنهوض بانتاجيتها وجودتها .









وتعتبر هذه العلامة ضمانا لجودة المنتوج بالنسبة للمستهلك.



كما تمت الإشارة إلى توسيع قاعدة المنتجات الحاملة للعلامة المميزة للجودة في إطار تثمين المنتجات الغذائية الوطنية ودفع التصدير.



هذا،ويتم حاليا، إرساء علامة تونسية مميزة للجودة لإنتاج زيت الزيتون ذو جودة خصوصية، إضافة إلى الشروع في إعداد كراس الشروط للعلامة التونسية المميزة للجودة لمادة التمور.



ونوهت الوزيرة بالجهود المبذولة من مختلف الأطراف المتداخلة سيما المؤسسات الناشطة في هذا القطاع وحرصهم على التموقع في الأسواق الخارجية.



وحضر الاجتماع أعضاء لجنة العلامة التونسية المميزة لجودة المواد الغذائية المحولة بالإضافة إلى مسؤولي كل من مجمع صناعات المصبّرات الغذائية، باعتباره هيئة التصرف في العلامة المميزة للجودة لمادة مصبر الهريسة، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمركز الفني للصناعات الغذائية .

