وزارة الشباب و الرياضة : الاذن بتهيئة الملعب البلدي بالحسينات من ولاية المهدية

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الأربعاء، على جلسة عمل، بمقرّ الوزارة، خُصصت لمتابعة مشروع إنجاز وتهيئة الملعب البلدي بمنطقة الحسينات من ولاية المهدية.

وأذن وزير الشباب و الرياضة خلال الاجتماع، بالشروع في عمليتي تعشيب الملعب وتركيز نظام الإنارة، لتكون المنشأة مكسبا ومتنفسا لأبناء الجهة، مؤكداً أن سياسة الوزارة تُعطي الأولوية القصوى لبرمجة المنشآت الرياضية في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه المرافق الرياضية والترفيهية, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي.