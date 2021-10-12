ريبورتاج: جزء كبير من الشارع التونسي يعلق آماله على الحكومة الجديدة لتحسين أوضاع البلاد

فرانس 24 -

يعلق جزء كبير من التونسيين آمالهم على الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الاثنين من أجل تحسين أوضاع البلاد. وتأتي هذه الحكومة بعد أكثر من شهرين على "الإجراءات الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وقسمت الشارع بين معارض ومؤيد... فيديو