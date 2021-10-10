تصفيات مونديال 2022: السودان يتعادل مع غينيا والمغرب يفوز على غينيا بيساو

فرانس 24 - فرض المنتخب السوداني التعادل مجدداً على مضيفه الغيني 2-2 السبت في مدينة أغادير المغربية، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم في قطر، وأبقى على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور النهائي.



وانتظرت غينيا الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر مهاجم كيرات ألماتي الكازخستاني جوزيه كانتي في الدقيقة 48، وأدرك السودان التعادل بعد 16 دقيقة بواسطة أحمد محمود (64)، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث منح مهاجم كليرمون الفرنسي محمد بايو التقدم لغينيا (67)، قبل أن ينقذ لاعب وسط المريخ أمير كمال السودان من الخسارة بإدراكه التعادل في الدقيقة 88.



وكان المنتخبان تعادلا 1-1 الأربعاء في مدينة مراكش المغربية في الجولة الثالثة حيث تقدمت غينيا بهدف بايو (56)، وأدرك سيف الدين تيري التعادل (72).



وهو التعادل الثاني على التوالي للسودان الذي بقي في المركز الأخير برصيد نقطتين، فيما رفعت غينيا رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، علما بأنها تملك مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد المغرب المتصدر ستخوضها الثلاثاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط.



المغرب يفوز على غينيا بيساو



إلى ذلك، تمكن المغرب من الفوز منتخب غينيا بيساو بنتيجة 3 - 0، في الدار البيضاء في ختام الجولة الرابعة.



واختارت منتخبات غينيا وغينيا بيساو والسودان المغرب لخوض مبارياتها البيتية كون الأولى منعت من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لاستضافة المباريات بالنظر إلى الوضع السياسي في البلاد، فيما لا تستجيب ملاعب الثانية والثالث لمعايير الفيفا.



ويتأهل الى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.





فرانس24/أ ف ب



