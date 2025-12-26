جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabaekka.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت يوم أمس الخميس اشغال تهيئة وصيانة طريق الحصن الجنوي بساحل مدينة طبرقة، وهو مسلك سياحي وبيئي يمتد على نحو 600 متر وعرض 9 امتار، يربط وسط مدينة طبرقة بمعلم الحصن الجنوي الاثري المطل على مدينة طبرقة وساحلها الممتد على نحو 25 كيلومترا.

ويشمل المشروع، الذي خصصت له وزارة السياحة اعتمادات مالية تقارب 1.5 مليون دينار، تهيئة وتجميل المسلك وتغليفه بالحجارة المنقوشة واحداث قنوات لتصريف مياه الأمطار وتركيز اعمدة تنوير عمومي وتجهيزات حضرية كالمقاعد العائلية والحاويات، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء .

واكد ذات المصدر أنّ انجاز المسلك الذي طال انتظار الداعين الى تهيئته، سيمثل رافدا للتنمية السياحية والثقافية بالجهة نظرا للاقبال المتزايد على زيارته والاطلاع على قيمته التاريخية والحضارية.





وبعدّ حصن طبرقة، وفق ما تقدمه المندوبية الجهوية للسياحة من كتب وتعريفات ومعلقات، احد المعالم التاريخية الهامة التي تروي جزء هاما من تاريخ طبرقة خاصة وتونس عامة، ففي القرن ال16 شيّد الاسبان، الذين اخضعوا تونس وبقية مدن الساحل الجنوبي للمتوسط للاستعمار المباشر، الحصن لضمان مراقبة الملاحة البحرية في البحر المتوسط وصدّ هجمات القراصنة وحماية مستعمراتهم قبل أن يسقطوا في القرن 17 على يد الامبراطورية العثمانية.



