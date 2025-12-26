Babnet   Latest update 15:30 Tunis

جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabaekka.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 14:13 قراءة: 1 د, 3 ث
      
انطلقت يوم أمس الخميس اشغال تهيئة وصيانة طريق الحصن الجنوي بساحل مدينة طبرقة، وهو مسلك سياحي وبيئي يمتد على نحو 600 متر وعرض 9 امتار، يربط وسط مدينة طبرقة بمعلم الحصن الجنوي الاثري المطل على مدينة طبرقة وساحلها الممتد على نحو 25 كيلومترا.
 ويشمل المشروع، الذي خصصت له وزارة السياحة اعتمادات مالية تقارب 1.5 مليون دينار، تهيئة وتجميل المسلك وتغليفه بالحجارة المنقوشة واحداث قنوات لتصريف مياه الأمطار وتركيز اعمدة تنوير عمومي وتجهيزات حضرية كالمقاعد العائلية والحاويات، وفق ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء .
واكد ذات المصدر أنّ انجاز المسلك الذي طال انتظار الداعين الى تهيئته، سيمثل رافدا للتنمية السياحية والثقافية بالجهة نظرا للاقبال المتزايد على زيارته والاطلاع على قيمته التاريخية والحضارية.

وبعدّ حصن طبرقة، وفق ما تقدمه المندوبية الجهوية للسياحة من كتب وتعريفات ومعلقات، احد المعالم التاريخية الهامة التي تروي جزء هاما من تاريخ طبرقة خاصة وتونس عامة، ففي القرن ال16 شيّد الاسبان، الذين اخضعوا تونس وبقية مدن الساحل الجنوبي للمتوسط للاستعمار المباشر، الحصن لضمان مراقبة الملاحة البحرية في البحر المتوسط وصدّ هجمات القراصنة وحماية مستعمراتهم قبل أن يسقطوا في القرن 17 على يد الامبراطورية العثمانية. 

واستخدم الاسبان في بناء الحصن مكونات محلية وخاصة الحجارة الصلبة وهي التي منحته جمالا لافتا يدركه كل من صعد في أعلى قمة مطلة على مدينة طبرقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320892

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-11
18°-11
17°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026