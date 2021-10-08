الفنان رابح درياسة في ذمة الله

Publié le Vendredi 08 Octobre 2021 - 10:29 قراءة: 0 د, 20 ث
وكالات - توفي اليوم الجمعة، ملك الأغنية البدوية الفنان الجزائري رابح درياسة عن عمر ناهز 87 سنة.

ولد درياسة في 1 يوليو 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغن، ومؤلف موسيقي، وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل.

بدأ مشواره الغنائي عام 1953 بعد أن عمل في الكثير من الميادين لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه، حيث غنى للوطن، الحب، الجمال والأغنية الحكيمة.

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