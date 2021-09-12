5 دول غربية كبرى تحث على إجراء الانتخابات الليبية بموعدها





بيان مشترك صادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا





حثت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات الدول الخمس لدى ليبيا .



وقالت الدول الخمس في البيان إنها "تنضم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في حث جميع الأطراف الليبية على ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021".



واعتبرت أن إجراء "مثل هذه الانتخابات، وفق ما تم إقراره في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع".



