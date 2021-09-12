5 دول غربية كبرى تحث على إجراء الانتخابات الليبية بموعدها

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 17:23 قراءة: 0 د, 36 ث


بيان مشترك صادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا


حثت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات الدول الخمس لدى ليبيا .

وقالت الدول الخمس في البيان إنها "تنضم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في حث جميع الأطراف الليبية على ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021".

واعتبرت أن إجراء "مثل هذه الانتخابات، وفق ما تم إقراره في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232277



En continu

Toutes les news

الأحد 12 سبتمبر 2021 | 5 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:33 15:49 12:22 05:59 04:31
Babnet
27°
 Babnet29° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2330°-2331°-2435°-2538°-27
  • Avoirs en devises
    20170,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29981 DT        1$ =2,79196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   1602,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive

Date: