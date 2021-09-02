البرازيل..737 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 27 ألف إصابة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) 581 ألف حالة في البرازيل، بعد تسجيل 737 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية فضلا عن أكثر من27 ألف إصابة.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 737 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 581 ألفًا و150 حالة.



كما أشار إلى تسجيل 27 ألفًا و345 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20 مليونًا و804 آلاف، و215 حالة.



أما عدد المتعافين فارتفع إلى 19 مليونًا و775 ألفًا و873 متعافٍ، بعد تعافي 40 ألفًا و426 شخصًا خلال اليوم الأخير، بحسب البيان نفسه.



وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.



وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.



ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.



وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 219 مليونًا و216 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و543 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 195 مليونا و991 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".



