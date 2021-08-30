بحضور ميسي.. مبابي يتألق ويقود PSG للفوز على ريمس

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه ريمس بهدفين دون مقابل، الأحد، في أول مباراة رسمية يخوضها ليونيل ميسي منذ انضمامه إلى الفريق الباريسي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ودخل الفريق الباريسي اللقاء برغبة كبيرة للتسجيل وتحقيق فوز رابع على التوالي، الأمر الذي تحقق بداية بهدف أحرزه الدولي كيليان مبابي في الدقيقة 16 بعدما ارتقى عاليا لكرة عرضية أرسلها له أنخل دي ماريا وصوبها برأسه في الشباك.



وسعى سان جيرمان جاهدا لتأكيد تفوقه ونجح في إضافة هدف ثان عند الدقيقة 63 من تمريرة حاسمة قدمها المغربي أشرف حكيمي إلى مبابي الذي سددها مباشرة داخل مرمى أصحاب الأرض.



وشهدت الدقيقة 65 دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أرض الملعب في أول مشاركة رسمية مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، بعد أن التحق بصفوفه قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.



ولم تعرف المواجهة أي جديد على مستوى النتيجة ليخرج الفريق الباريسي من أرض مضيفه بالعلامة الكاملة ويتربع على قمة الترتيب برصيد 12 نقطة كاملة.



بالمقابل تلقى ريمس هزيمته الأولى وظل عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.



