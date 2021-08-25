Babnet Babnet  Om Kalthoum - لسّة فاكر  

الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 00:25قراءة: 0 د, 39 ث
توّج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة 33 من المسابقة.

وسجل لاعب الوسط أحمد السيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 4 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

الزمالك عاد بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015.

وفي صراع البقاء بين أندية النخبة، لحق وادي دجلة بالثنائي، الإنتاج الحربي وأسوان وهبط إلى القسم الثاني إثر تعادله سلبا بدون أهداف مع سيراميكا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231260



En continu

Toutes les news

الأربعاء 25 أوت 2021 | 16 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:03 12:28 05:45 04:12
Babnet
29°
Babnet35°Babnet% 58:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2734°-2537°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    19796,8

  • (24 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28353 DT        1$ =2,80244 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 aout)   1415,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة