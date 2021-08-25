الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه

توّج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه، الثلاثاء، عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن الجولة 33 من المسابقة.



وسجل لاعب الوسط أحمد السيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 6، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي، الذي أحرز الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده لـ 79 نقطة، موسعا الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 4 نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.



الزمالك عاد بهذا اللقب إلى منصة التتويج بالدوري بعد غياب دام 6 مواسم مُتتالية، حين حقق أبيض العاصمة المصرية آخر ألقابه على مستوى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015.



وفي صراع البقاء بين أندية النخبة، لحق وادي دجلة بالثنائي، الإنتاج الحربي وأسوان وهبط إلى القسم الثاني إثر تعادله سلبا بدون أهداف مع سيراميكا.



