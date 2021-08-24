عن قطع الجزائر العلاقات..المغرب: نأسف لهذا التطور ونتمنى تجاوزه

الأناضول - الرباط -



في تصريحات نقلها موقع "أصوات مغاربية" عن رئيس حكومة المغرب سعد العثماني تعليقا على قرار الجزائر ..



عبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الثلاثاء، عن أسفه لإعلان الجزائر قطع علاقاتها مع بلاده.



جاء لك في تصريحات للعثماني نشرها موقع "أصوات مغاربية" (خاص).



وقال العثماني: "آسف كثيرا لهذا التطور الأخير (قرار الجزائر) ونتمنى أن نتجاوزه في القريب إن شاء الله".



وأضاف رئيس الحكومة المغربية "في رأيي الشخصي أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك".



وتابع : "كما تمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم والتي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة".



وزاد العثماني: "في رأيي أنه يجب أن يبقى المغرب دائما يسير في هذا الأفق الاستراتيجي ويتشبث باستمرار بهذا الأمل".



وأكد أن المغرب "يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها".



والثلاثاء، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب، بداية من اليوم (الثلاثاء)؛ نظرا لـ"توجهات عدائية" للرباط.



وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن ما سمتها "الأفعال العدائية المتواصلة" من طرف المغرب تتطلب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.



وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".



