باريس: على طالبان القيام ببعض الممارسات إن كانت تريد اعترافا دوليا

الأناضول - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان، إنّ على حركة طالبان القيام ببعض الممارسات إن كانت تريد اعترافا دوليا بها.



وأضاف في مقابلة له مع قناة "BFMTV" الفرنسية، أن الاعتراف بحركة طالبان أمر غير مطروح حاليا على أجندة فرنسا.



وأكد أن أولوية بلاده حاليا، هي توفير الأمن للفرنسيين والمتعاونين مع باريس في أفغانستان.



وأشار إلى سعيهم قدر الإمكان لإجلاء الفرنسيين في أفغانستان، إلى بلادهم.



وفي معرض رده على سؤال حول شرعية طالبان، قال الوزير الفرنسي "الشرعية لا يمكن اكتسابها حين السيطرة على الحكم عبر القوة".



ولفت إلى بذل طالبان جهودا كبيرة من أجل تأمين الاعتراف بها، مبينا أن الأقوال غير كافية، وأن على طالبان القيام ببعض الممارسات إن كانت تريد اعترافا دوليا بها.



وأردف: "من بين هذه الممارسات، هي السماح للراغبين بمغادرة أفغانستان، خوفا من طالبان".



ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت حركة "طالبان" توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.



وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على معظم أفغانستان تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.



وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.



