محمد صلاح يقود ليفربول لانتصار مُستحق على نوريتش سيتي

خرج ليفربول من ميدان مضيفه نوريتش سيتي بالعلامة الكاملة عقب فوزه بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفرض "الريدز" سيطرته على أحداث اللقاء منذ الدقائق الأولى، واستطاع البرتغالي دييغو جوتا أن يُحرز أول أهداف فريقه عند الدقيقة 26، إثر كرة وصلته من النجم المصري محمد صلاح، سددها مباشرة في الشباك.واستمر صلاح في تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه مهديا في الدقيقة 65 كرة على طبق من ذهب لزميله فيرمينو أمام المرمى ليُسكنها البرازيلي مرمى أصحاب الأرض بسهولة.وتوج الدولي المصري مجهوداته الرائعة خلال المباراة بهدف ثالث أحرزه على طريقته الخاصة في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.ومع هذا الهدف دخل صالح تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد بعدما أصبح أول لاعب يتمكن من التسجيل في 5 مباريات افتتاحية لخمسة مواسم مُتتالية في "البريمير ليغ".