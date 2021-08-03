فرانس 24 - يواصل مجلس النواب الليبي النظر في مشروع قانون ينظم الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري خصوصا فيما يتعلق بحق الترشح وإجراءاته. وفي إشارة ضمنية لسيف الإسلام القذافي الذي ظهر مؤخرا بعد غياب طويل ، شدد رئيس المجلس عقيلة صالح على أنه لا يحق لأي شخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة الليبية.... فيديو
مجلس النواب الليبي يقطع الطريق أمام ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية
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