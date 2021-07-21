الأناضول -



رفعت دعوى في المحكمة الفيدرالية ببروكلين ضد توم باراك بتهمة التأثير على سياسة ترامب الخارجية لصالح الإمارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأخيرة بخصوص ذلك

أتُهم توم باراك، المسؤول السابق بلجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالعمالة لدولة الإمارات.وأفاد مراسل الأناضول بأن دعوى قضائية رفعت في المحكمة الفيدرالية ببروكلين في نيويورك، ضد باراك البالغ من العمر 74 عاما، وثلاثة أشخاص أحدهم مواطن إماراتي، بتهمة التأثير على سياسة ترامب الخارجية لصالح الإمارات.كما أن باراك يواجه أيضا تهما بالإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة سير العدالة في التحقيق الفيدرالي في يونيو/حزيران 2019.وفي لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء، لوحظ أن المتهمين حاولوا مرارًا وتكرارًا تعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية من خلال المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ووسائل الإعلام ومن خلال الاستفادة من قربهم من ترامب، دون الكشف عن دوافعهم الحقيقية.وبحسب اللائحة، فإن باراك لم يعمل فقط على دعم مصالح السياسة الخارجية لدولة الإمارات بين أبريل/ نيسان 2016 وأبريل/ نيسان 2018، بل أنه أيضًا خلال إدارة ترامب، أطلع المسؤولين الإماراتيين على بعض المعلومات السرية، مثل "نظرة الولايات المتحدة لقطر" داخل الحكومة.ولم يصدر تعليق فوري من الإمارات بخصوص هذه الدعوى.