يؤسفني أن أعود في هذا المقال الى أبجديات حسن التصرف و أخذ القرارات سواء السياسية أو حتى التسييرية منها على رأس المؤسسات الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار للفوارق و الخصوصيات ،ما دفعني للتذكير بمبدأ : "gérer , c'est prévoir " هو بكل تأكيد القرارات الحكومية الخاطئة المتتالية و المتعلقة بحوكمة أزمة الكوفيد ،فبعد أن دفعنا الناس في فترة ماضية و تحديدا قبل موعد عيد الفطر الى ازدحام شديد على وسائل النقل العمومي خلال فترة زمنية مقيدة ،ها نحن نكرر نفس الخطأ عبر الاعلان عن فترة تلقيح مفتوحة خلال يومي العيد عبر عدد من المراكز لن يكفي حتما لاستيعاب الألاف من المواطنين و المواطنات الذين و رغم كل شيء قد برهنوا عن وعي و قناعة و رغبة شديدة في التلقيح مهما كان الصنف و بالتالي حماية أنفسهم و عائلاتهم و المجتمع ككل .أيها المسؤول ، عليك قبل أخذ أي قرار أن تفكر مليا في العواقب و النتائج و لا بأس في هذا الإطار بل لا بد أن تستشير أهل الذكر ، و كما هو متعارف عليه في قواعد حسن التصرف ، فإن المسؤول و المسير الناجح هو من يحيط نفسه بمستشارين محنكين ...لكن السؤال الملح اليوم هو الى متى سنواصل تحمل هذا العبث و الاستهتار على أعلى مستويات الدولة !و خصوصا اذا تعلق الأمر بجائحة بحجم الكورونا عافانا و عافاكم الله ...مرتجى محجوبأستاذ في التصرف و اطار بنكي