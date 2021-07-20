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رئيس مالي المؤقت عاصمي غويتا يتعرض لمحاولة اغتيال في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو (إعلام فرنسي)

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 11:54 قراءة: 0 د, 5 ث
رئيس مالي المؤقت عاصمي غويتا يتعرض لمحاولة اغتيال في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو (إعلام فرنسي)

يتبع

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