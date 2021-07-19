   Abdelhalim - Law Kont Yoom Ansaak  

وفاة الرسام الدنماركي صاحب الرسومات المسيئة للرسول ﷺ

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 15:08 قراءة: 0 د, 21 ث
توفي، رسام الكاريكاتير الدنماركي، كورت ويسترجارد، الذي أثارت رسوماته المسيئة للنبي محمد ﷺ غضبًا واسعًا في أوساط المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ونقلت، صحيفة «بيرلينجسكي»، الدنماركية، مساء أمس عن عائلة ويسترجارد، أنه توفي عقب صراع طويل مع المرض.


ويسترجارد رسام كاريكاتير في صحيفة «جيلاندس بوستن» أكثر الصحف الدنماركية مبيعًا منذ أوائل الثمانينيات إلا أنه اشتهر عالميا في عام 2005 في أعقاب نشره رسومًا مثيرة للجدل للنبي محمد في الصحيفة ذاتها.


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