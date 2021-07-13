لقاح "جونسون آند جونسون" يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي

الأناضول -



يتسبب في الإصابة بمتلازمة غيلان باريه وهي مرض نادر يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيًا، وفق وكالة الأدوية الأمريكية

حذّرت وكالة الأدوية الأمريكية، من "ازدياد خطر" الإصابة باضطراب عصبي نادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.وقالت السلطات الصحية الأمريكية، في بيان الإثنين، إنّ "100 شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.وأضافت أنّه من أصل هؤلاء المرضى الـ 100 توفي واحد وأدخل 95 المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة حالتهم.ومتلازمة غيلان باريه هي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبّب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، وهو يبدأ غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفّس ثم أعصاب الرأس والرقبة.ويصيب هذا المرض سنوياً ما بين 3 آلاف و6 آلاف شخص في الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.