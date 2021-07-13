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أسعار النفط ترتفع ومخاوف كورونا تكبح جماح صعود أكبر

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 07:39 قراءة: 0 د, 43 ث
الأناضول - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وسط استمرار خلافات تحالف "أوبك +"، بشأن مستقبل اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن مخاوف كورونا تكبح جماح صعود أكبر في الأسعار.

وانهارت محادثات الأسبوع الماضي، حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتبارا من أغسطس/ آب، بعد خلاف بين السعودية والإمارات بشأن كيفية تمديد الاتفاق.


وبحلول الساعة (06:15 ت.غ)، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول 75.32 دولارا بزيادة 0.21 بالمئة عن إغلاق الاثنين.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، بنسبة 0.24 بالمئة إلى 74.28 دولارا للبرميل مقارنة بإغلاق أمس.

وخسر الخامان القياسيان كلاهما حوالي 1 بالمئة الأسبوع الماضي، لتتعثر موجة صعود رفعت الخام الأمريكي وبرنت إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتتأثر الأسعار بعودة المخاوف من موجة جديدة لتفشي كورونا في عديد المناطق حول العالم، حتى تلك التي نالت نسب تطعيم مرتفعة ضد الفيروس.

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