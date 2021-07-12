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فرنسا... إلزامية التطعيم وفرض الشهادة الصحية... أبرز الإجراءات التي أعلن عنها ماكرون

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 20:10 قراءة: 0 د, 41 ث
فرانس 24 - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إقرار بلاده إلزامية تلقي العاملين في المؤسسات الصحية لقاحا مضادا لفيروس كورونا سواء كانوا من مقدّمي الرعاية أم لا، وكذلك الحال للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة "أمامهم حتى 15 أيلول/سبتمبر لتلقي لقاح" قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.


كما أعلن الرئيس الفرنسي عن اعتماد "الشهادات الصحية" للدخول إلى المطاعم وبعض وسائل النقل بدءا من أغسطس/ آب المقبل سعيا لحض الفرنسيين على تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

وقال ماكرون إن "الشهادة الصحية ستطبق في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، كما في المستشفيات ودور المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية، إنما كذلك في الطائرات والقطارات وحافلات الرحلات الطويلة، هنا أيضا وحدهم الذين تلقوا اللقاح أو خضعوا لاختبار سلبي النتيجة سيكون بوسعهم الوصول إلى هذه المواقع"، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك فرض الشهادة الصحية بعد حوالى عشرة أيام في المواقع الترفيهية والثقافية.

فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229145

Karimyousef  (France)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 19h 56m |           
التطعيم هو الحل الاكثر نجاعة ، كفاكم هثيان أصحاب نظريات المؤامرة. ليس هناك من حل غير التطعيم نظرا لقوة العداوة بهذا الفيروس.



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