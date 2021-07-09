   Warda - بودّعك  

اثيوبيا: قرار مجلس الأمن يعزز مفاوضات سد النهضة بقيادة إفريقية

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 18:26 قراءة: 1 د, 18 ث
الأناضول - قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن دعم مجلس الأمن الدولي للوساطة الإفريقية في حل أزمة السد النهضة، يعزز المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.


وأكد مفتي أن قرار مجلس الأمن دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلاف مع مصر والسودان، يعد "انتصارا دبلوماسيا كبيرا للبلاد".

وأضاف: "يمكن اعتبار هذا (قرار مجلس الأمن) إنجازا كبيرا لإثيوبيا ولشعب البلد بكامله".

ولفت المتحدث إلى أنه "رغم الجهود التي بذلتها مصر والسودان لإحالة قضية السد إلى مجلس الأمن، فقد أعادها الأخير إلى الاتحاد الإفريقي".

والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لكنه لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي، التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لمدة 6 أشهر، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعاد مجلس الأمن قضية سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229005



En continu

Toutes les news

السبت 10 جويلية 2021|29 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
25°
 34° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2434°-2339°-2737°-2530°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة