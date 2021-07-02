تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد الفوز على نظيره السويسري بركلات الترجيح.
يورو 2020: إسبانيا إلى نصف النهائي على حساب سويسرا
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الجمعة 02 جويلية 2021|21 ذو القعدة 1442
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