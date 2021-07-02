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يورو 2020: إسبانيا إلى نصف النهائي على حساب سويسرا

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 19:47 قراءة: 0 د, 6 ث
تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد الفوز على نظيره السويسري بركلات الترجيح.

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