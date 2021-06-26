يورو 2020.. الدنمارك تحجز أول بطاقات العبور للدور ربع نهائي

حجزت الدنمارك أول بطاقات ربع نهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، السبت، عقب تغلبها على نظيرتها ويلز بأربعة أهداف نظيفة، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، ضمن الدور ثمن نهائي.وبدأت المباراة متوازنة بين الطرفين قبل أن يظهر التميز الدنماركي الذي أسفر عن هدف أول جاء في الدقيقة 27، إثر هجمة منظمة أنهاها كاسبر دولبيرغ بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء استقرت عن يسار حارس مرمى ويلز.وحاول منتخب ويلز العودة إلى أجواء اللقاء في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، إلا أن محاولات غاريث بيل وزملائه لم ترتق لمستوى الخطورة، ليدخل المنتخبان غرف الاستراحة بتقدم مستحق للدنمارك.وأكد كاسبر دولبيرغ تفوق منتخب بلاده مع بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفا ثانيا مستغلا كرة مبعدة بطريقة خاطئة من الدفاع الويلزي وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى من المرمى، تحديدا عند الدقيقة 48.وظل اللقاء تحت سيطرة عناصر منتخب الدنمارك إلى غاية الدقيقة 88 التي عرفت تدوين يواكيم ماهلي على الهدف الثالث، من كرة تسلمها أمام مرمى ويلز، هيأها لنفسه ببراعة وسددها قوية داخل الشباك، قبل أن يختتم مارتن برايثوايت النتيجة مسجلا رابع الأهداف في الوقت البديل.وتلعب الدنمارك في الدور القادم مع الفائز من مواجهة هولندا وخصمتها التشيك، السبت، 3 تموز/يوليو القادم على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية.يذكر أن نهائيات أمم أوروبا الحالية تقام في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك احتفالا بالذكرى الـ 60 لانطلاقها.وكان من المقرر أن تقام في الفترة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو من عام 2020، لكن انتشار فيروس كورونا في أوروبا والعالم أجمع، دفع إلى تأجيلها حتى صيف 2021.