كورونا..2449 وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة فضلا عن أكثر من 98 ألف إصابة

الأناضول -

البرازيل - سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 2449 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 98 ألف إصابة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 2449 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 498 ألفًا و621 حالة.كما أشار إلى تسجيل 98 ألفًا و135 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونًا و802 ألف، و176 حالة.أما عدد المتعافين فارتفع إلى 16 مليونًا و136 ألفًا و968 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.وحتى فجر السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 178مليونا و584 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و866 ألف، وتعافى ما يزيد على 163مليونًا و102 ألف وفق موقع "وورلد ميتر".