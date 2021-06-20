"الحوثي" تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية باليمن

الأناضول -



قال المتحدث العسكري باسم الجماعة إنه تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح غربي محافظة مأرب

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب وسط البلاد.جاء ذلك وفق تغريدة للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، عبر حسابه على موقع "تويتر".وقال سريع: "الدفاعات الجوية (تابعة للجماعة) تمكنت من إسقاط طائرة تجسس أمريكية طراز (Scan eagle)، أثناء قيامها بأعمال عدائية (لم يحددها)، في أجواء منطقة المشجح غربي مأرب (وسط)".وأضاف: "استهداف الطائرة تم بصاروخ أرض جو، وسيتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة في وقت لاحق"، دون تفاصيل أكثر.وحتى الساعة 9:00 ت. غ، لم تصدر الخارجية الأمريكية أو سفارة الولايات المتحدة في اليمن، أية إفادة رسمية بشأن ما ذكره المتحدث العسكري للحوثيين.وعلى مدار سنوات، قدمت الولايات المتحدة أسلحة ودعما استخباريا ولوجستيا إلى التحالف العربي، الذي بدأ، منذ مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في فبراير/شباط الماضي، بعد نحو أسبوعين من توليه مهام منصبه، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة المتعلقة بالهجوم على اليمن، ووقف دعم بلاده للأعمال التي تؤدي إلى استمرار تلك الحرب.وأودت الحرب في اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.