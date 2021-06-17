روسيا تكشف عن متحور من كورونا أشد فتكا وانتشارا

الأناضول -

أعلنت بلدية العاصمة الروسية موسكو، عن اكتشاف فيروس متحور من كورونا أشد فتكا وأسرع انتشارا.وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، في اجتماع مع مسؤولين آخرين عبر اتصال مرئي، الخميس، إنه من الممكن تسجيل 9 آلاف إصابة يومية بكورونا، غدا الجمعة.وأضاف أن الوضع في موسكو يتدهور بسرعة كبيرة، فبالرغم من شفاء أو تطعيم حوالي 60 بالمئة من أهالي موسكو ضد كورونا، إلا أن عدد الإصابات في ارتفاع بدلا من التراجع.ولفت إلى "الفيروس المنتشر في موسكو مختلف عن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين العام الماضي".وأضاف: "نواجه فيروسا متحورا أشد فتكا وأسرع انتشارا، من الفيروس الصيني، وعلينا إدراك أن وضعنا مختلف والسعي لإيجاد حلول جديدة".وألمح إلى إمكانية تشديد التدابير الوقائية في موسكو قريبا، مشيرا إلى أنهم يهدفون لتطعيم العاملين في قطاعي الخدمات والنقل في الفترة المقبلة.وحسب المركز الروسي لضبط ومكافحة فيروس كورونا، سجلت البلاد 14 ألفا و57 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و264 ألفا و47، والوفيات 416 لتبلغ الحصيلة 127 ألفا و992.وشهدت موسكو في الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 6 آلاف و195 إصابة بكورونا، ونقل 1854 مصابا إلى المشافي.