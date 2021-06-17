كورونا..2997 وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة

الأناضول -

سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 2997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 95 ألف إصابة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 2997 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 493 ألفًا و693 حالة.كما أشار إلى تسجيل 95 ألفًا و367 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونًا و629 ألف، و714 حالة.أما عدد المتعافين فارتفع إلى 16 مليونًا و30 ألفًا و601 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.وحتى فجر الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 177 مليونا و782 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و848 ألف، وتعافى ما يزيد على 162مليونًا و82 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".