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فرنسا تتيح التطعيم ضد فيروس كورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة ابتداء من منتصف يونيو

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 08:32 قراءة: 0 د, 23 ث
فرانس 24 - في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 سنة بداية من 15 حزيران/يونيو.

وعبر الرئيس الفرنسي عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل "تقدما حقيقيا" في حملة التلقيح.


كما تحدث ماكرون عن إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة وقال إن ذلك سيتم حسب الوضع في كل منطقة من البلاد.

فرانس24

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