الجنرال غويتا رئيسا انتقاليا لمالي

الأناضول -

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الجمعة، الجنرال عاصمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد.وذكرت المحكمة، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أنه تم تعيين غويتا قائد المجلس العسكري، رئيسا انتقاليا للبلاد.والخميس، نشر المجلس العسكري في الجريدة الرسمية ما سماه "قانونا أساسيا"، قائلا إنه يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني (البرلمان المؤقت) الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري، رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.وقال المتحدث باسم المجلس العسكري إسماعيل واغيه، للتلفزيون الوطني، مساء الجمعة، إن العسكريين هم رعاة هذا القانون.واعتقل الجيش المالي، الاثنين، رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، فيما اعتبر انقلابا عسكريا ثانيا في غضون 9 أشهر فقط.ووقعت الاعتقالات، بعد إعلان تغيير في الحكومة، حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس/ آب الماضي.يشارأن غويتا كان يتولى منصب نائب الرئيس خلال حكم نداو.