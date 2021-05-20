عالميا.. التطعيم بمليار و560 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

الأناضول -

تجاوزت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، الخميس، مليارا و560 مليون جرعة.وبحسب موقع "Ourworldindata.org"، تصدرت الصين دول العالم في عدد الجرعات المقدمة بواقع 449 مليونا و510 ألفا، تلتها الولايات المتحدة بـ 277 مليونا و290 ألفا، ثم الهند 186 مليونا و410 ألفا.وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة بواقع 57 مليونا و860 ألف جرعة، تلتها البرازيل بـ و55 مليونا و100 ألفا، ثم ألمانيا و41 مليونا و520 ألف.وفي المرتبة السابعة جاءت فرنسا بـ 30 مليونا و260 ألف جرعة، تلتها إيطاليا بـ 28 مليونا و860 ألفا، ثم تركيا بـ 27 مليونا و263 ألفا.وتصدرت جمهورية سيشل عالميا في عدد الجرعات المعطاة بالنسبة إلى كل 100 شخص، حيث تجاوز عدد السكان، وبلغ عدد الجرعات المعطاة فيها 133.77 بالنسبة إلى كل 100 شخص.أما في تركيا فوصل عدد الجرعات المعطاة بالنسبة إلى كل 100 شخص 31.8.وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 165 مليونا و855 ألفا، فيما تخطت الوفيات 3 ملايين و436 ألفا.