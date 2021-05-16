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الهند.. أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

Photo İmtiyaz Khan /AA
Publié le Dimanche 16 Mai 2021 - 09:13 قراءة: 0 د, 17 ث
الأناضول - نيودلهي- أعلنت السلطات الصحية الهندية، الأحد، تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي وفيات كورونا بلغ 270 ألفا و284، وذلك بعد تسجيل 4 آلاف و 77 حالة وفاة جديدة.


وقالت الوزارة في البيان إنها سجلت، الأحد، 311 ألفا و 170 إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 24.68 مليونا.

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