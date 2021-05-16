الهند.. أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

الأناضول -

نيودلهي- أعلنت السلطات الصحية الهندية، الأحد، تسجيل أكثر من 4 آلاف وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي وفيات كورونا بلغ 270 ألفا و284، وذلك بعد تسجيل 4 آلاف و 77 حالة وفاة جديدة.وقالت الوزارة في البيان إنها سجلت، الأحد، 311 ألفا و 170 إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 24.68 مليونا.