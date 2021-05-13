حكومة الإنقاذ الوطني ضرورة استعجالية

مرتجى محجوب
في ظل التطورات الخارجية و الداخلية على حد السواء و التي لم تعد تخفى على أحد ،
فان التوجه نحو حكومة انقاذ وطني مستقلة تحظى بدعم رئيس الجمهورية و غالبية برلمانية ساحقة أصبح مسألة حتمية و استعجالية لا تقبل أي شكل من أشكال التعطيل أو التأخير .
حكومة وفق خطوط كبرى تتحدد بالتوافق مع المنظمات الوطنية الكبرى و الغالبية البرلمانية و طبعا رئيس الجمهورية المشرف على حوار وطني لا تتجاوز أشغاله ال72 ساعة .
حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة مسيسة و محنكة قادرة على احداث الصدمة و الرجة الإيجابية و على كسب تعاطف و تأييد الشعب الكريم عبر قرارات شجاعة و جريئة تصب مباشرة في صلب موضوع الاستجابة لتطلعات المواطنين و المواطنات في الصدق و الشفافية قبل القوت في كثير من الأحيان .
لا مجال اذا لمزيد اضاعة الوقت الثمين ، و لندفع جميعا و بدون إقصاء أي طرف الا من أقصى نفسه ، نحو إنقاذ الوطن و الخروج من منطقة الزلازل و الرجات السياسية نحو استقرار سياسي أكثر من ضروري من أجل التركيز على الأولويات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية الملحة و التي لم تعد تحتمل أي لحظة تأخير .
الأمل في نهوض وطني الحبيب لا زال قائما و بالصدق في القول و الاخلاص في العمل يتحقق بحول الله المرتجى .
في ظل التطورات الخارجية و الداخلية على حد السواء و التي لم تعد تخفى على أحد ،
فان التوجه نحو حكومة انقاذ وطني مستقلة تحظى بدعم رئيس الجمهورية و غالبية برلمانية ساحقة أصبح مسألة حتمية و استعجالية لا تقبل أي شكل من أشكال التعطيل أو التأخير .
حكومة وفق خطوط كبرى تتحدد بالتوافق مع المنظمات الوطنية الكبرى و الغالبية البرلمانية و طبعا رئيس الجمهورية المشرف على حوار وطني لا تتجاوز أشغاله ال72 ساعة .
حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة مسيسة و محنكة قادرة على احداث الصدمة و الرجة الإيجابية و على كسب تعاطف و تأييد الشعب الكريم عبر قرارات شجاعة و جريئة تصب مباشرة في صلب موضوع الاستجابة لتطلعات المواطنين و المواطنات في الصدق و الشفافية قبل القوت في كثير من الأحيان .
لا مجال اذا لمزيد اضاعة الوقت الثمين ، و لندفع جميعا و بدون إقصاء أي طرف الا من أقصى نفسه ، نحو إنقاذ الوطن و الخروج من منطقة الزلازل و الرجات السياسية نحو استقرار سياسي أكثر من ضروري من أجل التركيز على الأولويات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية الملحة و التي لم تعد تحتمل أي لحظة تأخير .
الأمل في نهوض وطني الحبيب لا زال قائما و بالصدق في القول و الاخلاص في العمل يتحقق بحول الله المرتجى .
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