   Majda - كلمات  

حكومة الإنقاذ الوطني ضرورة استعجالية

Publié le Jeudi 13 Mai 2021 - 20:55 قراءة: 1 د, 1 ث
مرتجى محجوب

في ظل التطورات الخارجية و الداخلية على حد السواء و التي لم تعد تخفى على أحد ،
فان التوجه نحو حكومة انقاذ وطني مستقلة تحظى بدعم رئيس الجمهورية و غالبية برلمانية ساحقة أصبح مسألة حتمية و استعجالية لا تقبل أي شكل من أشكال التعطيل أو التأخير .


حكومة وفق خطوط كبرى تتحدد بالتوافق مع المنظمات الوطنية الكبرى و الغالبية البرلمانية و طبعا رئيس الجمهورية المشرف على حوار وطني لا تتجاوز أشغاله ال72 ساعة .

حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة مسيسة و محنكة قادرة على احداث الصدمة و الرجة الإيجابية و على كسب تعاطف و تأييد الشعب الكريم عبر قرارات شجاعة و جريئة تصب مباشرة في صلب موضوع الاستجابة لتطلعات المواطنين و المواطنات في الصدق و الشفافية قبل القوت في كثير من الأحيان .

لا مجال اذا لمزيد اضاعة الوقت الثمين ، و لندفع جميعا و بدون إقصاء أي طرف الا من أقصى نفسه ، نحو إنقاذ الوطن و الخروج من منطقة الزلازل و الرجات السياسية نحو استقرار سياسي أكثر من ضروري من أجل التركيز على الأولويات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية الملحة و التي لم تعد تحتمل أي لحظة تأخير .

الأمل في نهوض وطني الحبيب لا زال قائما و بالصدق في القول و الاخلاص في العمل يتحقق بحول الله المرتجى .

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