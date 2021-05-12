إسرائيليون يعتدون على العرب في المدن المختلطة

الأناضول -

عشرات الإسرائيليين اعتدوا على المواطنين العرب في مدينة "بات يام" قرب تل أبيب، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح خطيرة



اعتدى مئات الإسرائيليين، الأربعاء، على الفلسطينيين في عدة أماكن في المدن والبلدات العربية بإسرائيل.وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أنّ عشرات الإسرائيليين، اعتدوا على المواطنين العرب في مدينة "بات يام" قرب تل أبيب، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح خطيرة.كما شهدت "اللد"، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين بحسب شهود عيان.وأشار الشهود إلى أنّ مئات الإسرائيليين هاجموا منازل المواطنين العرب في المدينة؛ ويتصدى لهم الشبان العرب.وقال أحد شهود العيان إنّ المعتدين الإسرائيليين، وضعوا إشارات على المنازل العربية، حتى يتسنى لهم تفرقتها عن المنازل الإسرائيلية، ومهاجمتها.وتشهد مدن وبلدات عربية أخرى في إسرائيل مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، خاصة مدينتي عكا وطبريا، بحسب قناة "كان".وأشارت القناة إلى وجود إصابات خطيرة في صفوف إسرائيليين إثر مواجهات مع العرب في مدينة عكا.وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدن مختلطة في إسرائيل احتجاجات كبيرة "نصرة للقدس والمسجد الاقصى"، واعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وغيرها.وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.