سرايا القدس تعلن اغتيال 3 من قادتها بقصف إسرائيلي على غزة

الأناضول -

غزة / نور أبو عيشة - أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، اغتيال إسرائيل 3 من قادتها، في قصف استهدف مدينة غزة.وقالت السرايا، في بيان وصل الأناضول: "نزف الشهداء القادة: سامح المملوك، وكمال قريقع، ومحمد أبو العطا".وأضافت: "المملوك هو مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية، وأبو العطا وقريقع قياديان ميدانيان بالوحدة الصاروخية في لواء غزة".وأكدت السرايا أن "الرد على هذه الجريمة سيكون قاسيا".ولم تذكر تفاصيل حادث الاغتيال، أو المنطقة التي وقع فيها.وفي تصريح آخر، قالت السرايا، بعد إعلانها اغتيال قادتها، إنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.ومنذ مساء الاثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينيا، وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة.وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" في القطاع، إسرائيل مهلة لساعات من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.