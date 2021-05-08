لأول مرة.. وفيات كورونا اليومية في الهند تتجاوز 4 آلاف

الأناضول -

نيودلهي - أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا في يوم واحد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.وأظهرت أرقام الوزارة أن حصيلة الوفيات في الهند بلغت 238 ألفا و270 شخصا بعد تسجيل 4 آلاف و 187 وفاة.وبذلك تكون الهند ثالث بلد بعد الولايات المتحدة والبرازيل تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في يوم واحد.كما أبلغت السلطات الصحية عن إصابة 401.087 شخصا بالفيروس في الساعات الأربع الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى نحو 21.9 مليون.وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار.ويرجح خبراء دوليون ومنظمات غير حكومية أن الأعداد الحقيقية لمصابي ووفيات كورونا في الهند "أكبر بكثير من تلك المعلنة".​​​​​​​وفي أبريل/ نيسان المنصرم، تم رصد "المتحور الهندي"، الذي أغرق الهند في أزمة تفشٍ واسعة للفيروس وأربك النظام الصحي.يشار أن المتحور الجديد تم رصده في 18 دولة على الأقل بما فيها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، حسب منظمة الصحة العالمية.