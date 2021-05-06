مانشستر يونايتد يبلغ نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام روما

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام مضيفه روما الإيطالي وغلبه بهدفين لثلاث، الخميس، على ملعب "الأولمبيكو" في إياب نصف النهائي المسابقة القارية.وسجل اليونايتد هدف اللقاء الأول عند الدقيقة 39، إثر هجمة مرتدة بدأها البرازيلي فريد بتمريرة وضع بها زميله إدينسون كافاني في حالة انفراد تام بالمرمى الروماني، الأمر الذي استغله النجم الأوروغوياني بأفضل صورة ممكنة مُسددا كرة قوية استقرت بالشباك.وتمكن المهاجم إيدين جيكو من إدراك التعادل لفريق العاصمة مع حلول الدقيقة 57، مستثمرا كرة قدمها له الإسباني بيدرو رودريغيز، تابعها الدولي البوسني برأسه في المرمى.وأثمرت محاولات "ذئاب العاصمة" المستمرة عن هدف ثان قلب به بريان كريستانتي النتيجة عند الدقيقة 60، قبل أن يعود كافاني و يُسجل التعادل لليونايتد بعد ثمان دقائق فقط.الفريق الإيطالي أصر على الخروج بنتيجة مرضية لجماهيره، ونجح بالفعل في إضافة هدف ثالث أحرزه البولندي نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 83.وكان فريق المدرب أولي سولشاير قد أنهى مواجهة الذهاب في "أولد ترافورد" بفوزٍ كبير، بست أهداف لاثنين، ليبلغ المباراة النهائية متفوقا بنتيجة اللقاءين بثمانية أهداف لخمسة.ويواجه "الشياطين الحمر" في المشهد الختامي فريق فياريال الإسباني، يوم 26 أيار/مايو الجاري، على ملعب "غدانسك ستاديوم" في بولندا.​​​​​​​