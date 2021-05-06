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فرنسا تجيز التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع الأعمار "في حال توفر فائض من الجرعات" اعتبارا من 12 مايو

Video grab/ f24
Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 22:28 قراءة: 0 د, 30 ث
فرانس 24 - سرعت فرنسا من وتيرة عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا على أراضيها، إذ أجاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر افتتاح أحد مراكز التطعيم في العاصمة باريس، تلقيح كل من يبلغ أكثر من 50 عاما انطلاقا من 10 ماي الجاري.

كما أكد على أن الجرع المتبقية في المراكز ستمنح لجميع الأعمار في حال تم حجز موعد عبر موقع إلكتروني انطلاقا من 12 من ماي الجاري.



وتهدف السلطات الفرنسية إلى تلقيح 20 مليون شخص في حدود 15 من ماي و30 مليون شخص في حدود 15 يونيو.

وتمكنت فرنسا إلى حد اليوم من تلقيح 16 مليون ونصف شخص.




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