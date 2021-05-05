بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا... سلطنة عمان تحظر دخول القادمين من مصر ابتداء من الجمعة

الأناضول -

قررت سلطنة عمان، الأربعاء، حظر دخول القادمين من مصر اعتبارا من الجمعة، جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.جاء ذلك في إخطار أرسلته السلطات العمانية إلى شركات الطيران، وفق بيان أصدرته شركة "مصر للطيران"، مساء الأربعاء.وقالت "مصر للطيران" في البيان: "في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، توجه مصر للطيران عناية عملائها بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة وحتى إشعار آخر".ويستثني قرار مسقط المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين في قطاع الصحة وعائلاتهم.ودعت "مصر للطيران"، في البيان، عملاءها الذين لديهم حجوزات سفر، من القاهرة إلى مسقط، إلى مراجعة مكاتبها المنتشرة حول العالم.والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي يوميا، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، بغية إبطاء تفشي الفيروس خلال فترة عيد الفطر.والثلاثاء، قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 60 وفاة و1090 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و500 وفاة، وحوالي 232 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.لكن تقديرات منظمات صحية محلية ودولية تقول إن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في مصر أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، جراء محدودية الفحوصات.