تشيلسي يُعمق جراح فولهام بثنائية بيضاء

عمق تشيلسي جراح ضيفه فولهام بعدما هزمه بهدفين نظيفين، السبت، ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز "البلوز" هدفه الأول بأقدم الألماني كاي هافيرتز الذي استقبل كرة داخل منطقة جزاء الخصم ثم سددها داخل المرمى بعد 10 دقائق فقط من بداية اللقاء.ومع حلول الدقيقة 49، عاد هافيرتز ليُسجل الهدف الثاني بعد تبادل رائع للكرة بينه وبين مواطنه تيمو فيرنر أنهاه الأول بتسديدة أرضية خدعت الحارس.وأصبح تشيلسي يمتلك في رصيده 61 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فولهام عند 27 نقطة وبقي في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط نهاية الموسم.