المغرب.. تباطؤ نمو التضخم السنوي إلى 0.1 بالمئة خلال مارس مقارنة مع نمو 0.3 بالمئة في فبراير 2021..

الأناضول -

أظهرت إحصاءات رسمية، الخميس، أن نمو التضخم السنوي في المغرب تباطأ إلى 0.1 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 0.3 بالمئة في فبراير/شباط.وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، إن الارتفاع نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة، وتراجع السلع غير الغذائية بنسبة 1.8 بالمئة.وفي الوقت الذي عرفت أسعار المواصلات تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة، ارتفعت باقي الخدمات الأخرى مثل خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 بالمئة، والنقل بنسبة 5 بالمئة، والتعليم 1.7 بالمئة، على أساس سنوي.وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا نسبته 0.2 بالمئة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق له، ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 بالمئة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمئة.وأدت عمليات الغلق الواسعة والممتدة في المغرب، إلى تضرر مداخيل الأسر والشركات، نجم عنه إعادة ترتيب الأولويات الاستهلاكية، وسط مساع حكومية لتحفيز الاستهلاك وزيادة الطلب.