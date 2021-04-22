الهند تسجل 315 ألف إصابة بكورونا في أعلى معدل يومي عالميا

الأناضول -

أعلنت الهند تسجيل نحو 315 ألف إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى معدل يومي على مستوى العالم.وأفادت وزارة الصحة في بيان، الخميس، أنه تم تسجيل 314 ألفا و835 إصابة بالفيروس.. ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 15.9 مليونا.وأوضحت أن البلاد شهدت ألفين و104 حالات وفاة بكورونا، لتبلغ الحصيلة 184 ألفا و657.وحذر خبراء من وصول النظام الصحي في الهند "نقطة الانهيار" إثر ارتفاع معدلات امتلاء المستشفيات إلى الذروة، بسبب أعداد الإصابات المتزايدة في عموم البلاد.وذكر مسؤولون في الصحة أن مستشفيات العاصمة نيودلهي تشهد نقصا في أسطوانات الأوكسجين والأسرّة والأدوية، ولذلك وجهوا دعوة للحكومة المركزية من أجل تقديم المساعدة العاجلة وسد النقص الحاصل.