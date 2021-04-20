أسعار النفط تصعد لذروة عامين بدعم هبوط الدولار وتعافي الطلب

الأناضول -

صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، بدعم هبوط مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، وآمال بتعافي الطلب العالمي على الخام، مع استمرار ضغوط عدد الإصابات المرتفع بفيروس كورونا.وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13 بالمئة إلى 90.9، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة منذ ستة أسابيع، الأمر الذي قلل كلفة شراء الخام على المستهلكين.كذلك، تأثرت الأسعار صعودا بفعل توترات في ليبيا؛ إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، حالة القوة القاهرة على صادرات الخام من ميناء الحريقة النفطي (شمال)؛ بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل قطاع النفط منذ شهور.وعند الساعة (07:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.93 بالمئة أو 63 سنتا إلى 67.68 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو، بنسبة 1 بالمئة أو 64 سنتا إلى 64.09 دولارا للبرميل الواحد.إلا أن استمرار تسارع الإصابات حول العالم بفيروس كورونا، يضغط على صعود أكبر لأسعار الخام، ويبقي الأسواق في حالة ارتباك، على الرغم من استمرار عمليات التطعيم ضد الفيروس.