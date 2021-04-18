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وفاة تشارلز غيشكي الشريك المؤسس لشركة Adobe ومطور صيغة المستندات المنقولة (PDF)

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 22:31 قراءة: 0 د, 22 ث
وكالات - توفي تشارلز غيشكي، الشريك المؤسس لشركة أدوبي الذي أسهم في تطوير صيغة المستندات المنقولة (PDF) عن 81 عاما.

وأسس غيشكي شركة أدوبي عام 1982 التي قدمت للعالم برنامج (بي دي إف) وغيره الكثير من البرامج في مجال الصوتيات والمرئيات.


وتصدر اسمه عناوين الأخبار بعد عشر سنوات من تأسيس الشركة، عند اختطافه تحت تهديد السلاح واحتجازه طلبا لفدية. وأُطلق سراحه بدون تعرضه لأذى بعد أزمة استمرت أربعة أيام.

وتوفي غيشكي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة.

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