   Arfaoui - تڤوا نارا  

كاهنة بهلول... أول امرأة إمام في فرنسا: الإسلام تجربة شخصية روحانية والحجاب ليس اجبارياً

Video grab/ france24
Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 10:48 قراءة: 0 د, 33 ث
فرانس 24 - في هذه الحلقة من "محاور" تدافع كاهنة بهلول أول امرأة إمام في فرنسا عن "الإسلام الروحاني"، وتعتبر بهلول أن الإسلام هو قبل كل شيء "تجربة شخصية روحانية داخلية دون النظر للإسلام على أنه فقط قواعد للحلال والحرام".

وتدافع مؤلفة كتاب "إسلامي حريتي"، عن ضرورة أن يكون لكل مسلم "قراءة داخلية وحوار دائم مع النصوص الدينية". وتعتبر أن الحجاب "ليس اجبارياً"، في القرآن ويجب أن احترام حرية ارتداء الحجاب أم لا.


وفيما يتعلق بالإسلام في فرنسا "تأسف" بهلول لأن تكون أكثرية المسلمين في فرنسا تقع بين "الخطاب الهوياتي" من جهة وخطاب "الإسلام السياسي" من جهة أخرى، مشددة على أن الهوية لا تنحصر في الانتماء الديني فقط.



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