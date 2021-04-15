وفد تركي يزور مصر مطلع مايو المقبل

الأناضول -

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو:

ـ الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الجانب المصري



ـ مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين، واستقرارها وازدهارها مهم للجميع

ـ تركيا تطبق "اتفاقية مونترو" حرفيا وينبغي ألا يكون لدى روسيا أو غيرها أي مخاوف حيال ذلك

-لا يمكن تطبيق "النموذج الفيدرالي" في قبرص ولا معنى للتفاوض مجددا على أمر مستحيل

-لو وضعت واشنطن القانون الدولي بالاعتبار بشأن إبادة الأرمن المزعومة فإنها لن تتخذ قرارا يعترف بها

ـ تركيا تطبق "اتفاقية مونترو" حرفيا

-لا يمكن تطبيق "النموذج الفيدرالي" في قبرص

- واشنطن وإبادة الأرمن المزعومة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن وفدا تركيا سيزور القاهرة مطلع مايو المقبل، تلبية لدعوة من الجانب المصري.جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة NTV التركية، بث الخميس.وأفاد تشاووش أوغلو أن فترة ما بعد الانقلاب شهدت توترا في العلاقات بين تركيا ومصر.وأوضح أن البلدين اتفقا على استمرار القناة التي كانت مفتوحة أول الأمر بين استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.وأشار إلى أن مصر دولة ذات أهمية للعالم الإسلامي وإفريقيا وفلسطين، مضيفا: "استقرار مصر وازدهارها مهم للجميع".وأضاف: "سيزور وفد تركي مصر مطلع مايو المقبل وذلك استجابة لدعوة من الجانب المصري".ونوه إلى أن الوفد سيكون على مستوى نواب الوزراء، لافتا إلى إمكانية لقائه نظيره المصري سامح شكري لاحقا.وأعرب تشاووش أوغلو، عن رغبة تركيا في أن يكون البحر الأسود واحة للسلام.ولفت إلى أن التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا ألقى بظلاله على السلام في البحر الأسود، مؤكدا دعم تركيا حل هذه القضية بالطرق السلمية.وذكر أن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة سواء مع روسيا أو أوكرانيا، وأنها تتبع سياسة صادقة وواضحة.وبخصوص إلغاء سفن أمريكية عبورها من المضائق (الدردنيل في جناق قلعة والبوسفور في إسطنبول)، أفاد تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة أخطرت تركيا بذلك شفهيا، ولم تصلهم بعد مذكرة خطية بهذا الشأن.وأشار إلى أنه في حال لم تعبر السفن اليوم فإن عملية الإخطار المقدمة قبل 15 يوما ستُستأنف من جديد.وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا تطبق "اتفاقية مونترو" حرفيًا، وينبغي ألا يكون لدى روسيا أو غيرها أي مخاوف حيال ذلك.وشدد على أن القواعد والقيود واضحة، والعبور من المضائق يجري ضمن هذا الإطار، مؤكدا مرة أخرى أن مشروع "قناة إسطنبول" لا ينتهك "اتفاقية مونترو".وفي معرض رده على سؤال حول اجتماع 5+1 غير الرسمي المزمع عقده بمدينة جنيف السويسرية لبحث القضية القبرصية، قال تشاووش أوغلو إن الجانب التركي قد أبلغ الطرف الآخر خلال محادثات "كرانس مونتانا" أنها المرة الأخيرة التي يتفاوضون فيها من أجل الفدرالية.وأفاد بأن "الجانب الرومي تراجع خطوة في مسألة المساواة السياسية ولم يرغب في تشارك أي شيء مع الأتراك، وفي ظل هذا الوضع حيث تستحيل المساواة السياسية، قرر الجانب التركي عدم التفاوض مرة أخرى من أجل الفدرالية".واستطرد: "لا يمكن تطبيق "النموذج الفيدرالي" في قبرص ولا معنى للتفاوض مجددا على أمر مستحيل"وذكر تشاووش اوغلو أنهم متفقون مع الولايات المتحدة على ضرورة السير وفق خارطة طريق محددة في جميع القضايا، مشيرا إلى أنهم يعملون على ذلك.وبشأن التوقعات من إدارة واشنطن بشأن مزاعم إبادة الأرمن، أكد الوزير أن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة تدرك جيدا أهمية العلاقات التركية الأمريكية.وتابع: "لو وضعت واشنطن القانون الدولي بالاعتبار (بشأن إبادة الأرمن المزعومة) فإنها لن تتخذ قرارا يعترف بها".وحول موقف الولايات المتحدة من مسألة قبرص واليونان، لفت إلى أنها تتبع سياسة متوازنة حتى الآن، مشيرا إلى أنهم أبلغوا واشنطن في أكثر من مناسبة بتطلعهم لاستمرارها في سياستها هذه.